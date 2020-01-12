الحسكة.. مرتزقة أردوغان يعتدون بالقذائف على قرية أم الكيف

اعتدى إرهابيون من مرتزقة قوات الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية على قرية أم الكيف بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وافادت وكالة “سانا” أن عددا من قذائف المدفعية والصاروخية سقطت على منازل المدنيين في قرية أم الكيف في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

كما رصدت وحدات الجيش العاملة في المنطقة نقاط إطلاق القذائف وردت على مصادر الاعتداء ودمرت منصات إطلاق للإرهابيين.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات عن منازلهم.