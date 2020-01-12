القيادة العامة للجيش تقيم حفلاً تأبينياً للشهيد الفريق سليماني ورفاقه المقاومين

أقامت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اليوم حفلا تأبينيا للشهيد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ورفاقه المقاومين من إيران والعراق الشقيق بمناسبة مرور أسبوع على استشهادهم وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وفي كلمتها خلال الحفل نوهت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بمسيرة الشهيد سليماني في مقارعة الظلم والعدوان والاحتلال مبينة أن فلسطين كانت عشقه وتحرير أهلها من الظلم والاستعباد والارتهان الواقع عليهم هدفه الأسمى ومبتغاه موضحة أن الآلاف من شهداء سورية الذين ضحوا بأنفسهم لدحر جحافل الإرهاب وقدموا بذلك أنموذجا للعالم عن الصبر والصمود والانتصار سيبقى إرثهم وإرث سليماني ورفاقه الشهداء مزروعاً في هذه الأرض الطيبة.

وفي كلمة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكد العماد محمود عبد الوهاب شوا نائب وزير الدفاع أن نهج المقاومة تجذر أكثر باستشهاد الفريق سليماني وسيستمر بوتائر أعلى وأشد ضد العدو الصهيوني وداعميه وسيتحول الوفاء لدماء الشهداء إلى نار مستعرة في وجه جميع المحتلين تحت أي مسمى كان احتلالهم مبيناً أن الاحتلال والإرهاب كلاهما مرفوض في القانون الدولي ومن حقنا المواجهة بكل ما نستطيع لإنهاء الاحتلال والقضاء على الإرهاب.

سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون وصف الشهيد الفريق سليماني بالبطل الذي لن تنساه القلوب وقال: لم يقف مع سورية إلا الأشراف والأحرار وحينما يكون الله مع الأحرار ومع أهل الشرف والعقيدة والرسالة الخالدة فإن الله يرسل المدد من الأرض ومن السماء مؤكدا أن الجيش العربي السوري سجل للتاريخ وللمستقبل عزا ومجدا متوجها بالتحية لكل المقاومين والأصدقاء الذين دعموا سورية في حربها على الإرهاب.

ونوه السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي ببطولات الشهيد سليماني ومكانة سورية في قلبه مؤكداً أن وجوده دائماً في الخطوط الأولى للمعركة هو رسالة حب للشعب السوري والقيادة السورية التي صمدت بصمود بواسل الجيش العربي السوري ضد المؤامرة التي حيكت لتفتيت سورية التي لا تزال صامدة إلى اليوم وستبقى حتى تحقيق النصر.

تخلل حفل التأبين عرض فيلم وثائقي عن حياة الشهيد سليماني وقصيدة شعرية للإدارة السياسية ألقاها العميد أركان وائل عيسى.

حضر حفل التأبين وزراء الدفاع والإعلام والداخلية والدولة لشؤون مجلس الشعب والدولة لشؤون المنظمات والاتحادات وعدد من أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ دمشق وأمينا فرعي جامعة دمشق وريف دمشق لحزب البعث وممثل مكتب السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران في سورية وعدد من ضباط الجيش العربي السوري وممثلي القوات الروسية العاملة في سورية.

وفي تصريح للإعلاميين قال اللواء حسن حسن مدير الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري “عندما نتحدث عن استشهاد قاسم سليماني لا نتحدث عن جريمة عادية أو فقيد عادي إنما نتحدث عن حقد وغدر ونفاق قامت به ومارسته الولايات المتحدة الأمريكية خدمة لمصالح الكيان الصهيوني”.