ليبيا.. الجيش يسقط طائرة تركية

أعلن الجيش الليبي اليوم إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له اليوم: “تم إسقاط طائرة مسيرة تركية تحمل قذائف هاون من قبل الكتيبة 128 مشاة” معتبراً أن “تحليق المسيرة التركية يمثل خرقاً لوقف إطلاق النار الذي أعلن طرفا النزاع في ليبيا الليلة الماضية الالتزام به”.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد والتي تشمل العاصمة طرابلس اعتباراً من اليوم.

وسبق أن أسقط الجيش الليبي العديد من الطائرات التركية المسيرة خلال الأسابيع الماضية.

ويمضي نظام رجب طيب أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.