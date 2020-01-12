محرز يقود السيتي لاكتساح استون فيلا

اكتسح مانشستر سيتي مضيفه أستون فيلا بنتيجة 6-1، في المباراة التي احتضنها ملعب فيلا بارك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سداسية مانشستر سيتي رياض محرز (18 و24) وسيرجيو أجويرو (28 و57 و81) وجابريل جيسوس (45+1)، بينما سجل هدف أستون فيلا الوحيد أنور الغازي (90+1).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 21 نقطة في المركز 18.