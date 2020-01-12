وحدة النفاذ الضوئية في بلدة الجراص بالخدمة

وضع فرع الشركة السورية للاتصالات في حماة وحدة النفاذ الضوئية الخاصة بمركز بلدة قلعة الجراص بمنطقة الغاب في الخدمة، وهي بسعة 896 خطاً، من بينها 140 بوابة انترنت ADCL .

وذكر مدير فرع الشركةالمهندس منيب الأصفر في تصريح لـــ”البعث ميديا” أن الوحدة قادرة على تخديم بلدة قلعة الجراص وقرى الروضة الشحطة والعصاية ومزرعة المصري وتحسين أداء الخطوط الهاتفية وذلك باستبدال الخطوط النحاسية البعيدة وإلغاء عدد من المضاعفات التي أصبحت تقنية قديمة ما يؤثر إيجابا على جودة الخط الهاتفي وبوابات الانترنت. مشيراً إلى أن ورشات الصيانة تعمل على استكمال الأعمال بوحدة النفاذ الضوئية في مركز حوير الصليب التي سيتم وضعها بالخدمة خلال الشهر الجاري وهي بسعة 896خطا هاتفيا و48 بوابة انترنيت حيث تعرض الكبل الهاتفي المغذي لمركز حوير الصليب للسرقة من قبل مجهولين حيث كان يتم تغذية المركز من مركز بلين.

وفيما يتعلق بالخدمة الهاتفية في مركز هاتف بلدة سيغاتا وتحسين أدائها أوضح المهندس الأصفر أنه سيتم تركيب وحدة نفاذ ضوئية ووضعها بالخدمة خلال الشهر المقبل وهي ستكون بسعة 896خطا إضافة إلى 48 بوابة انترنت.

البعث ميديا || حماة – منير الاحمد