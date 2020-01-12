يوم ترفيهي لعدد من أبناء الشهداء بحمص

أقامت الهئية الفرعية لرعاية أسر الشهداء والجرحى بقيادة الفرع بالتعاون مع مطرانية السريان الكثوليك حفل ترفيهي لـ 400 طفل من أبناء الشهداء في صالة كنيسة سيدة النجاة في زيدل .وأشار الرفيق عمر حورية أمين الفرع أن اجتماعنا اليوم لنحتفل بأبناء أكرم بني البشر الذين لولا تضحيات أبائهم لما كنا نتواجد وننعم بالأمان والإنتصار وليبقى الوطن مصاناً معاهدين أرواحهم على الاستمرار برعاية ومتابعة أمور أسرهم .

بدوره أكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور سائر خضور أن تكريم أبناء الشهداء تكريس لمعنى الشهادة في حياة الوطن والمواطن ،والاهتمام بهم يعد جزء بسيط مما يمكن أن يقدم بالنسبة للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل حماية الوطن ورفع رايته خفاقة عالية .

وتضمن الحفل برنامج ترفيهي للأطفال مع الشخصيات الكرتونية وتقديم الهدايا ،معبرين عن فرحتهم بالألعاب والاهتمام بهم .

شارك بالحضور قائد الشرطة والمطران فيليب بركات مطران حمص وحماه والساحل وتوابعهم السريان الكاثوليك وعدد من الفعاليات الدينية والحزبية والاجتماعية .

البعث ميديا || حمص- صديق محمد