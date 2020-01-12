415 حالة تسول في دمشق خلال عام 2019

كشف عضو المكتب التنفيذي للشؤون الصحية والاجتماعية والدفاع المدني شادي سكرية أن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم يومياً بجولات ضمن المدينة لمكافحة حالات التسول، حيث تم ضبط خلال الفترة ما بين 6/1/2019ولغاية 22/12/2019 حوالي 415 حالة تسول منهم 147 طفل أحيلوا إلى جمعية حقوق الطفل و268 حالة تسول وتشرد للكبار.

بدوره بين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن المديرية لديها مكتب لمكافحة التسول يعمل على مدار الساعة ويقوم بضبط عدد كبير من حالات التسول والتشرد يومياً وإحالتها إلى القضاء، لكن المشكلة أن القضاء غالباً ما يخلي سبيلهم ويعودون إلى التسول.

كلام سكرية ودمراني جاء خلال أعمال الجلسة الأولى لأعمال مجلس محافظة دمشق في دورته العادية الأولى لعام 2020 التي عقدت اليوم.

البعث ميديا || سنان حسن