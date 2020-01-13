العماد لحود: تحرير الأسير المقت من سجون الاحتلال علامة مضيئة

اعتبر الرئيس اللبناني السابق العماد إميل لحود، أن تحرير الأسير صدقي المقت عميد الأسرى السوريين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وعودته إلى الجولان السوري المحتل سجل علامة مضيئة.

وقال لحود في بيان له اليوم إن “المقت استمد حريته من كرامته التي تمسك بها وصلابته التي لم يتخل عنها” معرباً عن الأمل في أن يسهم في تحرير ما تبقى من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعرب لحود عن تهنئته للدولة السورية بتحرير الأسير المقت الذي عاد إلى أرضه في الجولان المحتل بطلاً منتصراً على سجانيه.