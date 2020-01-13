المقداد يعزي برحيل السلطان قابوس في السفارة العمانية بدمشق

قدم نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد التعازي برحيل السلطان قابوس خلال زيارته اليوم سفارة سلطنة عمان بدمشق متمنياً للقيادة العمانية الجديدة برئاسة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد النجاح في السير على خطا السلطان الراحل وحشد الجهد العربي لمواجهة التحديات.

وسجل نائب الوزير كلمة في سجل التعازي عبر فيها عن خالص العزاء والمواساة بوفاة السلطان قابوس الذي قاد منذ سبعينيات القرن الماضي حملة نهضوية شاملة وضعت سلطنة عمان على عتبة التقدم والتطور والنمو.

ونوّه المقداد بمواقف السلطان الراحل إزاء الأزمة التي مرت بها سورية ووقوفه إلى جانبها خلال حربها على الإرهاب مشيراً إلى العلاقات المميزة التي ربطت قادة وحكومتي البلدين لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الدكتور المقداد سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية تركي بن محمود البوسعيدي.