درعا.. خط إنتاج جديد للخبز

وضع فرع الشركة العامة للمخابز بدرعا خطا ثانيا في مخبز درعا الأول بالتشغيل التجريبي بطاقة إنتاجية تصل إلى 740 كغ من مادة الخبز في الساعة.

مدير فرع الشركة العامة للمخابز محمد القرفان قال إن الخط الجديد مقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأشرف على تركيبه فريق إدارة المياه وإعادة التأهيل في فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا وهو حاليا في طور التشغيل التجريبي.

وأوضح القرفان أن الفرع نفذ خطته الإنتاجية للعام الماضي وتجاوزت نسبة التنفيذ 135 بالمئة من خلال إنتاج 29203 أطنان بزيادة عن الإنتاج المخطط البالغ 21600 طن وذلك ضمن مخابز درعا الأول والصنمين وإزرع ونوى وجاسم وبصرى.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الأساسي في مخبز درعا الأول 13 طنا من الدقيق يوميا.