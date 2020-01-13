طهران: تداعيات انهيار الاتفاق النووي خطرة على السلم والأمن

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم أن انهيار الاتفاق النووي الموقع مع بلاده له تداعيات خطرة على الأمن والسلم الدوليين.

نقلت وكالة ارنا عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم، قوله للصحفيين اليوم إن “الولايات المتحدة الأمريكية كانت منذ البداية تضغط على الأوروبيين وتحثهم على الانسحاب من الاتفاق النووي”.

وأشار ربيعي إلى أن مواقف الدول الأوروبية الرافضة لسلوك ترامب بشأن الاتفاق لم تكن بدافع الدفاع عن إيران بل دفاعاً عن استقلالية قرارهم السياسي وإدراكهم لأهمية بقاء الاتفاق معتبراً أن رفض مطالب أمريكا يعد خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق أهداف إيران وعزلة أمريكا.