لينان.. استمرار الاحتجاجات في عدد من المناطق

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين تجمعوا أمام الدائرة المالية في طرابلس شمال لبنان ورددوا هتافات تطالب بوقف الفساد ومغادرة الموظفين مكاتبهم وإقفال الأبواب.

كما عمد المحتجون في طرابلس إلى قطع عدد من الطرق الداخلية والفرعية والرئيسية في حين عمل الجيش اللبناني على فتحها.

وقامت وحدات الجيش بفتح طريق أوتوستراد القلمون باتجاه بيروت وذلك بعد قطعه من المحتجين وفتح طريق الرينغ الموصل إلى شارع الحمرا في بيروت والذي قطعه محتجون ليل أمس كما عمل الجيش على فتح الطرقات المغلقة في البقاع والجنوب.