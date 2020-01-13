نشاط بركاني قرب العاصمة مانيلا

طالبت السلطات الفلبينية اليوم، نحو نصف مليون شخص إجلاء منطقة بالقرب من العاصمة مانيلا بعد أن أطلق بركان (تال) رمادا يصل طوله إلى 14 كيلومترا في الهواء.

ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل وفق شبكة (سي إن إن) الأمريكية مستوى التأهب في بركان (تال) إلى المستوى الرابع ما يعنى أن الثوران يمكن أن يحدث في الساعات أو الأيام القادمة.

وأوضح المعهد أنه يتعين أن تكون الفوهة الرئيسية يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم نظرا لأن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق غازات بركانية قاتلة.