هاتفيا.. روسيا والهند تبحثان الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً اليوم مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوضع في منطقة الخليج وليبيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان للكرملين “بمبادرة من الجانب الهندي جرت محادثة هاتفية بين رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي تناولت عدداً من الموضوعات الدولية الملحة بما في ذلك الوضع في منطقة الخليج وليبيا”.

وأضاف البيان “عند مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي تم تحديد موقف أساسي لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية”.