ارتقاء مدنيين جراء إطلاق مجموعات “قسد” النار على متظاهرين في البصيرة

ارتقاء مدنيان وأصيب آخرون نتيجة إطلاق مجموعات (قسد) النار على أهالي قرية البصيرة شمال مدينة دير الزور الذين خرجوا بمظاهرة تنديداً بممارساتها بحق الأهالي في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن مجموعات (قسد) أطلقت الرصاص الحي باتجاه مجموعة من أهالي قرية البصيرة بريف دير الزور الشمالي تظاهروا اليوم ضدها جراء ممارساتها القمعية تجاه أهالي المنطقة حيث قطعوا الطريق المؤدية إلى القرية بالإطارات المشتعلة ورفع عدد منهم يافطات تندد بتلك الممارسات وتطالبهم بالرحيل فوراً عن المنطقة.

وبينت المصادر أن إطلاق مجموعات (قسد) الرصاص على المتظاهرين أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بالقرب من جسر القرية.