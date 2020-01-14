الاتحاد الأوروبي.. أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم، أن الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 مهم اليوم أكثر من أي وقت مضى لافتاً إلى أن آلية تسوية الخلافات التي باشرها الأوروبيون تتطلب جهوداً مكثفة ونية حسنة من قبل الجميع.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوريل المكلف الإشراف على آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق النووي قوله في بيان: “أدعو كل الدول المشاركة في الاتفاق إلى الحفاظ عليه” مضيفاً: “بصفتي منسقاً أنتظر من الأطراف المشاركة في الاتفاق أن تتناول الآلية بهذه الذهنية”.