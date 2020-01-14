المهندس خميس يلتقي الرئيس روحاني في طهران

أعرب عماد خميس لدى اللقاء عن تعازيه ومواساته باستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني، مصرحا ان استشهاد الفريق سليماني يعد كارثة ومصيبة كبرى لجميع الشعوب المتطلعة للحرية بالعالم.

وأضاف خميس، إن بسالة الشهيد سليماني غير قابلة للوصف وان ذكراه ستبقى حية في ذاكرة الشعب السوري، لأن الشهيد سليماني له حق كبير على محور المقاومة في المنطقة.

وأكد عماد خميس، ان الرد الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأميركية ثأرا لدماء الشهيد سليماني، وجه رسالة واضحة الى حكومات وشعوب المنطقة والعالم؛ مضيفا ان هذا الاجراء أظهر للاعداء بأن الاستكبار العالمي لم تعد له أي مكانة في المنطقة.

وفيما أكد أن نهج المقاومة والجهود لاجتثاث الارهاب من المنطقة ستستمر، صرح رئيس الوزراء السوري، ان وجود القوات الأميركية في سوريا يعد مصداقا بارزا للاحتلال؛ مؤكدا ضرورة وقوف الشعوب والحكومات في وجه التواجد الامريكي غير المشروع بالمنطقة.

وأعرب خميس عن تعازيه بمصرع عدد من المواطنين الإيرانيين جراء حادث سقوط طائرة الركاب؛ مصرحا ان خطوة إيران في قبول المسؤولية عن الحادث تدلل على الحكمة والصدق لدى المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، ان إيران تدعم وتساند على الدوام الشعوب المضطهدة والصامدة بوجه الاستكبار العالمي وهذه الوتيرة ستستمر، مضيفا انه على شعوب المنطقة ألا تهدأ حتى انهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة وترحيل هؤلاء المعتدين.