برشلونة يقدم مدربه الجديد سيتين

قدم برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، مدرب الفريق الجديد، كيكي سيتين، والذي أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء التعاقد معه بشكل رسمي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ووقع سيتين على العقود الرسمية لتدريب برشلونة، وسط حضور إعلامي كثيف، وقد أبرز بارتوميو، الأسباب التي دفعت النادي الكتالوني للتعاقد مع المدرب صاحب الـ 61 عاما.

وقال بارتوميو: “أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر كيكي سيتين لقبوله هذا التحدي، فريق مثل برشلونة يواجه دائما صعوباته، ولكن له مكافآته، إنه لمن دواعي سروري أن تكون هنا. نحن نعرف طريقة لعبه، التي تشتهر بالأناقة، ونحن نتفق مع أسلوبه”.

وتابع: “نعرف أنك يا كيكي محب ليوهان كرويف، وطريقة لعبه تجذبك أكثر لنادينا وأهدافه وشكرا ومرحبا بك في برشلونة”.

ومن جهته قال سيتين: “لم أكن لأتخيل أن أكون هنا ولا حتى في أفضل أحلامي”.

وأبرز سيتين ما لديه من طموحات كبيرة لدى توليه المهمة، التي وصفها بـ”التحدي الكبير”، مؤكدا أنه سيبث في لاعبيه “هذه الحماسة، وهذه التطلعات للفوز، وهذه الثقة التي أحظى بها الآن”