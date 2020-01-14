مقتل 57 شخصا جراء انهيار ثلجي في كشمير

ارتفع عدد ضحايا انهيارات ثلجية منفصلة وقعت في الشطر الباكستاني من كشمير إلى 57 شخصا على الأقل.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في الحكومة الباكستانية قولهم إن 57 شخصا على الأقل تأكد مصرعهم حتى الآن فيما لا يزال الكثير من القرويين محاصرين في قرية لاوات بوادى نيلوم لافتا إلى أن الانهيارات الثلجية أعقبت أمطارا غزيرة اسفرت أيضا عن حصول انجرافات بالتربة.

وأشار المسؤولون إلى أن الكثيرين لا يزالون في عداد المفقودين فيما تتواصل جهود البحث والانقاذ