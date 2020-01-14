وزير تشيكي: اغتيال سليماني خرق للقانون الدولي

لفت وزير الثقافة التشيكي لوبومير زاؤراليك، إلى أن جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني بصواريخ أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من الشهر الجاري تشكل خرقا للقانون الدولي.

وقال زاؤراليك في حديث تلفزيوني إن الولايات المتحدة تمارس الكذب بشكل مستمر في سياساتها مشيرا إلى أن المبررات التي ساقتها حول قيامها باغتيال الفريق سليماني مشابهة للأكاذيب التي مارستها قبل غزوها العراق عام 2003.

وحذر من أن هذا السلوك الإجرامي يمكن أن يجعل دولا أخرى في العالم تلجأ إليه الأمر الذي سيكون فظيعا لأنه لن تكون هناك قواعد للتصرفات.