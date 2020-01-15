أتمتة أكثر من \36\ ألف عقار في طرطوس

بهدف تبسيط الكثير من الإجراءات الروتينية والتخفيف من استخدام المستلزمات الورقية تعمل مديرية المصالح العقارية في طرطوس على أتمتة كافة الأعمال والعقود المتعلقة بالعقارات حيث بلغ عدد العقارات المرقمنة أكثر من \36\ ألف عقار على مستوى المحافظة خلال المرحلة السابقة .

وبحسب حسن ابراهيم مدير المصالح العقارية بطرطوس أنه تم إنجاز أكثر من \186212\ من القيود العقارية والتركات والمطابقات والسندات و \60711\ مخطط إفراز وبلغ عدد العقود حوالي \58499\ عقداً وبلغت الرسوم العقارية المستوفاة \924069264\ مليون ليرة والرسوم الفنية \2,49640\ مليون ليرة خلال العام الماضي .

البعث ميديا || طرطوس – لؤي تفاحة