انطلاق فعاليات مهرجان التسوق بحماة

انطلقت في خان رستم باشا الأثري بمدينة حماة فعاليات مهرجان التسوق الذي تنظمه مديرية أوقاف حماة بالتعاون مع الأمانة العامة للمحافظة والفريق الديني الشبابي والفعاليات التجارية وذلك دعما لمبادرة وزارة الأوقاف (الدين أخلاق زكاتك خفض أسعارك)

وأكد الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب أن افتتاح المهرجان في هذا الوقت هو بادرة مميزة جدا ضمن مبادرة وزارة الأوقاف” زكاتك خفض أسعارك”كما أنه أيضاً هو مبادرة تجارية مهمة لتسليط الضوء على أبرز المنتجات الوطنية وتنوعها، وتكرار إقامة هذا المهرجان يدل على نجاحه وتألقه الدائم، كما يدل على المساعي الحثيثة والجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على المهرجان والمشاركون فيه والذي نالوا ثقة المستهلكين وزواره.

وأشار الرفيق محافظ حماة محمد الحزوري إلى أن محافظة حماة تشجّع وتدعم مثل هكذا مهرجانات الذي يتخذ شعاراً من المنتج إلى المستهلك، منوّهاً بأن مهرجان التسوق من شأنه تنشيط الحركة التجارية في المحافظة، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن هذه المهرجانات تجسّد حالة التعافي التي يشهدها القطاع الاقتصادي والتجاري أسوة بباقي القطاعات الحيوية الأخرى، وذلك كنتيجة طبيعية لعودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وذكر مدير أوقاف حماة أن المواد التي تعرض في المهرجان هي حاجيات يومية للأسرة من مواد غذائية ومنظفات وغالبية السلع تباع بسعر التكلفة و أرباح ضئيلة واقل من الأسواق بنسبة تتراوح ما بين(25-30) بالمئة حيث تحقق الغاية من هذا المهرجان في تلبية احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود حيث يستمر المهرجان أربعة أيام على التوالي.

حضر الافتتاح رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس غرفة الصناعة وعدد من مديري المؤسسات وحشد من الأهالي

البعث ميديا || حماة- منير الأحمد