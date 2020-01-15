تسوية أوضاع العاملين في الخدمات الفنية بدير الزور

انهى قسم شؤون العاملين في مديرية الخدمات الفنية بديرالزور جميع الإجراءات المتعلقة بترفيعات العاملين لدى المديرية لعام ٢٠٢٠

كما تمت تسوية أوضاع عدد كبير من العاملين ( كف اليد – الانقطاع ) بموجب القرار رقم( ٥ )الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء وعددهم/٢٤٠/ موظف وموظفة و يستمر العمل والتواصل مع الوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية حول موضوع فقدان الملاك العددي للمديرية الذي تعرض للتلف نتيجة تدمير مبنى الخدمات الفنية بالكامل في منطقة الحويقة على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة في وقت سابق.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي