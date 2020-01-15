ثغرة خطرة في نظام التشغيل “ويندوز 10”

قالت وكالة الأمن القومي الأمريكية: إنها نبهت شركة “مايكروسوفت” إلى وجود ثغرة أمنية خطيرة في نظام تشغيل الحواسيب “ويندوز 10” تسمح للمتسللين الإلكترونيين بالظهور كشركات برمجة شرعية واختراق ومراقبة الأنظمة المستهدفة.

من جانبها، استجابت الشركة لتنبيه الوكالة، وأصدرت تحديثًا برمجيًا للثغرة المرصودة، ضمن إصداراتها الدورية لتصحيح أوجه الخلل بالبرامج، وذكرت تقارير إعلامية أن “مايكروسوفت” قدمت التحديث أولًا إلى الجيش الأمريكي وشركات البنية التحتية الرئيسية قبل إصداره للعامة الثلاثاء.

ونادرًا ما تصدر وكالة الأمن القومي تحذيرات مشابهة خاصة بشكل علني، وهو ما يعكس حجم التهديد الكبير الذي كانت تشكله هذه الثغرة على الشركات والمستهلكين والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم، بحسب شبكة “سي إن إن”.

الوكالة قالت في بيان لها، إنه رغم ضعف مشاركتها للمعلومات مع القطاع الخاص في الماضي، فإن هذه المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك علانية، مضيفة: يأتي الأمر انعاكسًا لمحاولات بناء الثقة مع باحثي الأمن السيبراني.