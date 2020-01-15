خروج مزيد من المدنيين عبر ممر الحاضر

لليوم الثالث على التوالي، شهد ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي، خروج عشرات المدنيين قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي إدلب وحلب إلى المناطق الآمنة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

مصادر إعلامية ذكرت أن المدنيين مستمرون في توافدهم إلى ممر الحاضر قادمين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريفي حلب وإدلب، وأضافت بأن الجهات المعنية استقبلت العشرات منهم، اليوم، وأمنت لهم حافلات لنقلهم باتجاه المناطق الآمنة التي طهرها الجيش من الإرهاب ومن مخلفاته.

هذا وأقدم الإرهابيون، أمس، على استهداف محيط ممر الحاضر بعدد من القذائف، وذلك لمنع الأهالي الراغبين بالخروج.