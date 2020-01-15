عدوان على الـ”تي فور”.. والدفاعات الجوية تسقط عدداً من الصواريخ

أعلن مصدر عسكري أن دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان جوي نفذته طائرات “إسرائيلية” على مطار الـ”تي فور” بريف حمص الشرقي، من اتجاه منطقة التنف، على الحدود السورية العراقية، وأسقطت عدداً من الصواريخ.

المصدر بين أن الطيران “الإسرائيلي” شن عدواناً على المطار حوالي الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء أمس الثلاثاء، الواقع في 14-1-2020، من اتجاه منطقة التنف.

وذكر المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت على الفور للصواريخ المعادية، وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات.