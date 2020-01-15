فجر ابراهيم ثاني أفضل مدرب في غرب آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي حصول المدير الفني لمنتخب سورية للرجال فجر إبراهيم على ثاني أفضل مدرب في منطقة غرب آسيا من خلال التصويت الذي أقامه للمتابعين على أبرز المدربين الذين فرضوا أنفسهم بقوة عام 2019 بعد النتائج المميزة التي حققوها مع منتخباتهم وأنديتهم .

وصوت على الموقع 2968 متابعا ليحقق ابراهيم ثاني أعلى نسبة تصويت بعد مدرب الهلال السعودي الروماني رازفان لوتشيسكو بينما جاء مدرب العهد اللبناني باسم مرمر في المركز الثالث و مدرب منتخب قطر الإسباني فيليكس سانشيز رابعا ومدرب منتخب البحرين البرتغالي هيليو سوزا خامسا .

وكان اتحاد كرة القدم أسند مهمة طارئة للمدرب إبراهيم 55عاما بعد إقالة المدرب الألماني بيرند شتانغ أثناء كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وأشرف إبراهيم ليشرف على المنتخب في مباراة الجولة الأخيرة من الدور الأول أمام أستراليا وواصل مهمته في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 واسيا 2023 بنجاح فحقق مع المنتخب العلامة الكاملة من خمسة انتصارات بلا أي تعادل أو خسارة وبحصيلة تهديفية بلغت 14 هدفاً مقابل 4 أهداف في مرماه ليسير بثبات نحو التأهل الى النهائيات الآسيوية والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم .