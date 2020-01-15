مجددا.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن 155 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.