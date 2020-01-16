الاحتلال الأمريكي يدخل شاحنات محملة بتعزيزات عسكرية ولوجيستية إلى مناطق آبار النفط المحتلة في الحسكة ودير الزور

في خرق فاضح للقوانين الدولية واعتداء سافر على السيادة السورية أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم قافلة جديدة إلى الأراضي السورية مؤلفة من عشرات الشاحنات المحملة بمدرعات عسكرية ومساعدات لوجيستية لتعزيز نقاط احتلالها في مناطق آبار النفط التي تحتلها بريفي الحسكة ودير الزور.

مصادر أهلية من مدينة القامشلي ذكرت أن “قافلة أمريكية من 75 شاحنة دخلت مساء اليوم بشكل غير شرعي من معبر سيمالكا مع إقليم شمال العراق واتجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور وهي تحمل مدرعات عسكرية وذخائر ومساعدات لوجيستية لنقاط احتلالها ومجموعات قسد هناك”.

وأدخلت القوات الأمريكية مئات الشاحنات إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجيستي لنقاط احتلالها والمجموعات والتنظيمات التي تدعمها ضاربة عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.