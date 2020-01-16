الاسطورة كاسياس مرشحاً لرئاسة الاتحاد الإسباني

يعتزم خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني تقديم اقتراح إلى إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي وريال مدريد السابق بالترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني الكروي لمواجهة لويس روبياليس بالانتخابات.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن روبياليس الرئيس الحالي للاتحاد سيعقد انتخابات الرئاسة في النصف الثاني من شهر مارس القادم، قبل مباراتي منتخب إسبانيا الوديتين، وفي حال تقدم كاسياس بالترشح، فستكون المنافسة بين الرئيس الحالي وواحد من أساطير الكرة الإسبانية، وإذا لم يقدم على هذه الخطوة، فإن روبياليس سيبقى في منصبه بشكل تلقائي حتى عام 2024.

ويدرس كاسياس هذه الخطوة جيدا قبل اتخاذ قراره النهائي، لأن الإقدام عليها يعني اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، والانشغال بالأمور الإدارية في السنوات اللاحقة.