الدوما الروسي يوافق على تكليف ميشوستين برئاسة الحكومة

وافق مجلس الدوما الروسي اليوم بأغلبية الأصوات على تكليف ميخائيل ميشوستين برئاسة الحكومة بعد أن رشحه الرئيس فلاديمير بوتين لهذا المنصب أمس.

وبحسب موقع روسيا اليوم صوت 383 نائبا لصالح تكليف ميشوستين مع امتناع 41 نائبا آخرين.

وجاء هذا التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع صباح اليوم حيث أجمعت كتلة حزب روسيا الموحدة الحاكم على تأييد ترشيحه وعبر حزبا الليبرالي الديمقراطي وروسيا العادلة أيضا عن دعمهما لميشوستين بينما أعلن الحزب الشيوعي أنه يعتزم الامتناع عن التصويت.

وخلال هذه اللقاءات التمهيدية أكد ميشوستين أن تنفيذ ما تضمنته رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفدرالية من خطط وإصلاحات سيأخذ الأولوية في عمله متعهدا بالعمل والتعاون الوثيق مع البرلمان.