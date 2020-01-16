العدوان السعودي يقحم الانترنت في حربه على الشعب اليمني

أعلنت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية اليوم، أن تحالف العدوان السعودي يقحم خدمات الانترنت والاتصالات في حربه وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

وأوضحت الشركة خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة صنعاء ونقله موقع المسيرة نت أن غارات طيران العدوان السعودي تسببت بانقطاع الكابلات في المنافذ البرية فيما الكابل البحري الموصل إلى عدن تصل كلفته إلى 40 مليون دولار ولم تتمكن الشركة من استخدامه نتيجة الحظر الذي تفرضه دول العدوان على الاتصالات.

وأضافت الشركة إن الكابل البحري الموصل إلى الحديدة كلفته 30 مليون دولار ودخل الخدمة عام 2017 ولكن العمل به توقف بسبب منع دول العدوان لذلك.

وبينت الشركة أن خروج خدمة الانترنت في اليمن حاليا بنسبة 80 بالمئة ناتج عن انقطاع الكابل البحري في خليج السويس داعية الشعب اليمني إلى عدم الانجرار للأكاذيب التي يختلقها العدوان وأدواته لتضليل الرأي العام.