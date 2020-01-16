العميد حاتمي: ردنا على أمريكا برهن على إرادة إيران الحاسمة

أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أن الرد الصاروخي من جانب القوات المسلحة الإيرانية على الاعتداء الأمريكي المتمثل باغتيال الفريق قاسم سليماني برهن على إرادة إيران الحاسمة في مواجهة العدو.

وخلال كلمة له اليوم قال حاتمي إن “القادة العسكريين الأمريكيين الذين تعودوا فقط أن يستعرضوا قدراتهم الخاوية ضد الشعوب شعروا بقدرة القوات المسلحة الإيرانية… ونأمل بألا يختبر الأعداء إرادة الشعب الإيراني مرة أخرى إطلاقا لأن ما تم كان تحذيرا وصفعة فقط”.

بدوره قال مساعد وكبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رحيم صفوي إنه في ظل الظروف الحرجة الراهنة في منطقة غرب آسيا واغتيال الفريق قاسم سليماني من قبل القوات الإرهابية الأمريكية بات من الضروري تعزيز قدرات الدفاع والأمن وقدرات الردع للقوات المسلحة الإيرانية.