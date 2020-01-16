باقري: لا نرغب بالتصعيد لكننا سنرد بقوة على أي عمل عدواني

أعلن اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن بلاده لا ترغب بالتصعيد لكنها سترد بقوة على أي عمل عدواني يستهدفها.

وقال باقري خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من وزير دفاع النظام التركي خلوصي آكار إن “اغتيال الفريق قاسم سليماني من قبل أمريكا كان عملا غادرا ومناقضا لجميع الضوابط القانونية والدولية وهذا الإجراء وغيره من الأعمال التي قامت بها واشنطن أصبحت مصدرا لمرحلة جديدة من التوتر في المنطقة”.

وأشار باقري إلى أن إيران بعملية الرد ضد قاعدة عين الأسد الأمريكية أكدت إرادتها الحاسمة للدفاع عن حقوقها وأثبتت أنه لو استمرت أعمال أمريكا الشريرة فستتلقى ردودا أقوى.