تعين ميشوستين رئيسا للوزراء وميدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء.

وجاء في بيان للكرملين نقلته سبوتنيك: “وفقاً للفقرة (أ) من المادة 83 من دستور روسيا الاتحادية يتم تعيين ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين رئيساً لحكومة روسيا الاتحادية”.

كما استحدث الرئيس بوتين منصباً جديداً وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وعين رئيس الوزراء السابق ديمتري ميدفيديف بهذا المنصب.

وجاء في بيان للكرملين: “إجراء تغيير في هيكلية مجلس أمن الاتحاد الروسي الذي تمت الموافقة عليه بقرار من رئيس الاتحاد الروسي حيث يتم تعيين ديمتري ميدفيديف نائباً لرئيس مجلس الأمن الروسي”.