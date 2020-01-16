جنرال تركي متقاعد: يجب إلى الحوار مع الدولة السورية

أكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز أن الحوار المباشر مع الدولة السورية هو الوسيلة الوحيدة لحل كل مشاكل تركيا في سورية وفي مقدمتها التخلص من إرهابيي “جبهة النصرة” في إدلب.

وقال ياووز في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه “كلما تأخر الحوار بين دمشق وأنقرة ستحاول أطراف عديدة ومنها أمريكا ودول خليجية الاستفادة من الوضع الناتج عن الخلافات المستمرة بين الدولتين”.

وشدد ياووز على أن نظام رجب طيب أردوغان يدعي حرصه على سيادة ووحدة سورية الجغرافية والسياسية ولكنه يتصرف عكس ذلك.