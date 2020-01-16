ريف دمشق.. ندوة خاصة حول إقليم شينجيانغ الصيني

أقامت سفارة جمهورية الصين الشعبية اليوم ندوة خاصة حول إقليم شينجيانغ في الصين الذي يتعرض لاعتداءات إرهابية وذلك في فندق ومنتجع يعفور بريف دمشق.

وتخلل الندوة معرض للصور الضوئية يجسد حياة سكان الإقليم وعرض فيلم وثائقي حول ظهور الحركات الإرهابية المتطرفة واعتداءاتها في الإقليم منذ سنوات والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء كما سلط الفيلم الضوء على إجراءات الحكومة الصينية في مكافحة الإرهاب والتطرف فيه والبرامج التنموية الناجحة لتطويره.

وأشار سفير الصين بدمشق فيونغ بياو في كلمة له إلى دور سورية المهم في مكافحة الإرهاب وتأييدها ودعمها لجمهورية الصين الشعبية في حربها على الإرهاب والتطرف لافتاً إلى الاعتداءات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في الإقليم والدور التركي في تعزيز النزعة الانفصالية للمتطرفين والذي كان من نتائجه إرسال آلاف الإرهابيين إلى سورية وتحديداً إلى إدلب.

من جهته رئيس لجنة الصداقة السورية الصينية البرلمانية محمد حمشو أكد ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف منوهاً بإجراءات الحكومة الصينية لتأهيل الإقليم وتنميته كعلاج أمثل للإرهاب.