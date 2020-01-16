طهران توعز بدراسة جميع الفرضيات حول حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

أوعز رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي إلى المنظمة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية بالإسراع في دراسة جميع الفرضيات التي أثيرت حول تحطم الطائرة الأوكرانية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيسي قوله إن جميع الفرضيات حول سبب تحطم الطائرة قابلة للنقاش ولا سيما أن هذه القضية تخصصية وأن حادثة مشابهة لها في أي بقعة بالعالم تستغرق دراستها أشهراً.

وبين رئيسي أن تشكيل مجموعات عمل الخبراء يعد أحد الإجراءات الأخرى التي اتخذها القضاء لدراسة حالة تحطم الطائرة الأوكرانية وأن أعضاء مجموعات العمل هذه سوف يناقشون ويدرسون القضية ويسجلون وجهات نظرهم.

وأبدى رئيسي ترحيبه بأي مساعدة من خبراء الأمن السيبراني الذين يمكن أن يكون لديهم باع في هذا المجال واستعداد المنظمة القضائية للقوات المسلحة للعمل مع خبراء من مختلف القطاعات سواء العسكرية والجوفضائية ومنظمة الطيران المدني للمساعدة في مراجعة القضية.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد إقلاعها بقليل الأسبوع الماضي من مطار الإمام الخميني جنوب غرب طهران إثر إصابتها خطأ بصاروخ من قبل الدفاع الجوي الإيراني ما أسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 معظمهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد.