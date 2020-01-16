كارينباور: واشنطن هددت بزيادة الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية

ذكرت كرامب كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت اليوم، أن الولايات المتحدة هددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كارينباور قولها في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى لندن بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست بهذا الخصوص: “هذا التعبير أو التهديد موجود”.

وكانت الصحيفة كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بذلك في حال لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً إيران بالتخلف عن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.