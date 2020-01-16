لافروف يؤكد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف أمام طلاب معهد العلاقات الدولية في أوزبكستان تطرقت إلى الأوضاع في دول المنطقة.

واعتبر لافروف في كلمته أن “استعادة الدولة” في ليبيا مازالت بعيدة المنال وقال “إن التصرفات المتهورة للولايات المتحدة في المنطقة أدت إلى عواقب وخيمة حيث تم تدمير العراق وليبيا وما زال مفهوم استعادة الدولة في ليبيا بعيد المنال”.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الارهابية بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق بقيادة السراج والحكومة العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

في سياق آخر أشار لافروف إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران أدى إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة وخلق أجواء متوترة.

وتوصلت إيران ومجموعة خمسة زائد واحد في الـ14 من تموز عام 2015 إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار من العام 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذى تبناه مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2231.