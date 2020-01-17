أشلي يونغ.. إلى انتر ميلان

وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي على التخلي عن مدافعه المخضرم أشلي يونغ، لينضم إلى صفوف إنتر ميلان الايطالي، بحسبما أشارت تقارير صحافية الخميس.

وسيصل يونغ البالغ 34 عاما الى إيطاليا الجمعة للخضوع لفحص طبي قبل توقيع عقد لمدة 18 شهرا، بحسب “لا غازيتا ديلو سبورت”.

وسيتلقى نادي “الشياطين الحمر” 1,6 مليون دولار بالإضافة إلى مكافآت لضم يونغ الذي أمضى ثمانية مواسم ونصف الموسم في ملعب “أولد ترافورد” بعد وصوله من أستون فيلا في 2011.