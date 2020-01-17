الأردن.. مظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقيات مع ‘‘إسرائيل‘‘

شهدت العاصمة الأردنية مجدداً اليوم مظاهرة احتجاجية حاشدة تنديداً باتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بإسقاطها واتخاذ موقف واضح وقوي إزاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.

وذكرت وكالة أنباء عمون الإخبارية الأردنية أن المتظاهرين رددوا هتافات وشعارات تعبر عن رفض الشعب الأردني لكل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي وخاصة اتفاقية الغاز باعتبارها “رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني” من بينها (غاز العدو خيانة والتطبيع خيانة).

كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها (لن نرهن أنفسنا للاحتلال ولن نكون شركاء في الجريمة) و(غاز العدو احتلال) إضافة إلى (اتفاق العار..استعمار).