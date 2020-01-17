الشعار: الأولمبي لم يقنع.. وأستراليا ليست مرعبة

قال المدرب السوري أحمد الشعار، إن منتخب سورية الأولمبي لم يقدم مستويات مقنعة حتى الآن في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في تايلاند.

وأضاف الشعار في تصريحات صحفية أن “المنتخب السوري اعتمد اللعب بتكتيك دفاعي بحت، مع نسيان المهام الهجومية وفقدان السيطرة على وسط الملعب”.

وتابع “إمكانيات لاعبي نسور قاسيون تؤهلهم لأداء أفضل، حيث يمتلك مجموعة من أصحاب المهارات، لكنه لا يستفيد منهم بشكل مثالي، هناك حالة تشتت ذهني بعد الخروج من الدفاع وعدم وجود خيارات هجومية”.

وشدد “يجب طوي صفحة المباريات الثلاث، والتفكير فقط في مباراة ربع النهائي أمام أستراليا، الخصم ليس بالفريق المرعب ويعاني من 5 غيابات”.

ونوه “منتخب أستراليا لا يتمتع بالسرعة المطلوبة، الفوز عليه في المتناول بشرط التفكير في الهجوم والسيطرة بشكل أكبر على وسط الملعب واستغلال ثغرات الخصم”.