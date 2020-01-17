هل كان “كل شيء بخير” كما صرّح ترامب؟

أقر الجيش الأمريكي بإصابة 11من جنوده باستهداف إيران قاعدة “عين الأسد”غرب العراق بضربة صاروخية في الثامن من الشهر الجاري مكذبا بذلك مزاعم الرئيس دونالد ترامب حول عدم إصابة أي جندي أمريكي خلال الرد الإيراني على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وجاء في بيان صدر عن الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية وفق ما نقلت رويترز: “الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد تسبب بإصابة 11 من جنودنا بارتجاج في المخ جراء الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم” مشيرا إلى أنه تم نقل بعض العسكريين إلى منشآت أمريكية في ألمانيا أو الكويت من أجل متابعة الفحوص.

وكان ترامب قال بعيد الرد الإيراني على اغتيال الفريق سليماني إنه “لا توجد خسائر في صفوف القوات الأمريكية جراء الضربة الصاروخية الإيرانية على القاعدة الأمريكية غرب العراق.