الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيض المساعدات المقدمة لنظام أردوغان

كشف تقرير صادر عن مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية اليوم بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيض المساعدات المقدمة إلى النظام التركي على خلفية استمرار عدوانه على الأراضي السورية وتنقيبه بشكل غير شرعي عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

ويشن النظام التركي منذ تشرين الأول الماضي عدوانا على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال فى القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة فى المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.

وحسب التقرير فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض المساعدات بشكل أكبر حيث يتم بحلول العام الحالي إلغاء 75 بالمئة من المخصصات المخطط لها وذلك وفقا لرسالة من مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى البرلمان الأوروبي.

وإضافة إلى عدوانه على الأراضي السورية أكد نظام أردوغان مواصلته أعمال التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية رغم المواقف الدولية المنددة بذلك والمحذرة من المضي قدما بها فيما شددت العديد من الأطراف الدولية على أن هذه الأعمال تشكل اعتداء على سيادة قبرص.