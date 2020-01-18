الجمعيات الفلاحية في البوكمال تعقد مؤتمراتها

عقدت الجمعيات الفلاحية في بلدة السكرية والعشائر والتي تهدف لإعادة تأهيل الجمعيات والمستودعات الفلاحية لإيفادها بالمواد الزراعية لتحقيق المردود الإقتصادي للفلاحين والوطن ، وذلك بحضور الرفيق ساهر الصكر عضو اللجنة المركزية أمين الفرع .

وتحدث الصكر عن أهمية الزراعة ودورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني كونها تعتبر مصدراً لإمداد السكان باحتياجاتهم الغذائية، كما توفر فرص عمل للكثير من السكان, مؤكدا على أن هذه المحاصيل الزراعية مواد خام هامّة لكثير من الصناعات.

وأجاب الصكر على تساؤلات الفلاحين والمواطنين عن مجموعة عن مجموعة من الخدمات وأكد على توفير عدد كبير من المواد .

حضر المؤتمر الرفيق صالح العليوي رئيس مكتب الفلاحين ، والرفيق صالح الدندل رئيس مكتب المنظمات ، والرفاق أمين وأعضاء شعبة البوكمال ، والرفيق رئيس إتحاد الفلاحين.

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي