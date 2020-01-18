منتخب سورية الأولمبي يودع نهائيات آسيا

ودع منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم نهائيات آسيا بعد خسارته أمام نظيره الأسترالي بنتيجة صفر-1 في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي من المسابقة المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان المنتخب السعودي تأهل إلى الدور نفسه بعد تغلبه على صاحب الأرض والجمهور المنتخب التايلاندي بهدف مقابل لا شيء جاء من ركلة جزاء عند الدقيقة الخامسة والسبعين.

وتأهل منتخبنا لدور الثمانية كوصيف للمجموعة الثانية بالدور الأول برصيد 4 نقاط فيما تأهلت أستراليا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.