أوغلو: أردوغان يرتكب أخطاء فادحة في سورية وليبيا

أوضح كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، إلى أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان يرتكب “أخطاء فادحة وجسيمة في سورية وليبيا دون أي مبررات منطقية” مشيراً إلى أنه ينتهج سياسات خارجية “وفق مزاجه ومصالحه الشخصية”.

وقال كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب: “أردوغان دمر أسس وقواعد السياسة الخارجية التي يتحكم فيها شخصياً ويسعى لإدارتها من خلال الجيش والمخابرات وتعيين مقربين منه والبعض منهم لصوص كسفراء لتركيا في الخارج” مشيرا إلى تدخلات نظام أردوغان في شؤون سورية ودعمه الإرهابيين فيها منذ سنوات.

من جهته أكد الصحفي التركي فكرت بيلا أن رئيس النظام التركي يكرر في ليبيا أخطاءه التي ارتكبها في سورية منذ تسع سنوات.