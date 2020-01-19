البحرية الإيرانية توقف قوارب صيد كويتية

أعلنت البحرية الإيرانية اليوم أنها أوقفت ثلاثة قوارب صيد كويتية غير مصرح بها في مياه الخليج.

ونقلت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة لحرس الثورة الإسلامية الإيراني عن الأدميرال علي رضا أحمدي قوله إن هذه القوارب أوقفت في ميناء ماهشهر بعد أن دخلت المياه الإيرانية بشكل غير مشروع.

وأضاف أحمدي أنه تم رصد هذه القوارب وتوقيفها من قبل مجموعة المنطقة البحرية الثالثة التابعة لحرس الثورة قرب منطقة منصات نفطية موضحا أنه تم اعتقال 9 أشخاص في هذه القوارب وتسليمهم إلى السلطات القضائية.