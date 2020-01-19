الحسكة: بدء زراعة المحاصيل الطبية والعطرية

بدأ فلاحو محافظة الحسكة زراعة أراضيهم بالمحاصيل الطبية والعطرية للموسم الحالي، ولا سيما الكمون والكزبرة والحبة السوداء، وذلك في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية تطبيقاً للخطة الزراعية الفرعية البالغة 6849 هكتاراً موزعة على 5505 هكتارات بعلاً و1344 هكتاراً مروية، وتستمر عمليات زراعة هذه المحاصيل طيلة شباط القادم.

وشهدت المحاصيل الطبية والعطرية إقبالاً كبيراً من قبل الفلاحين خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز نسب التنفيذ المخطط بأضعاف، وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض تكاليف الإنتاج إذ أن غالبيتها تزرع بعلاً إضافة إلى ارتفاع أسعارها ووجود طلب على هذه المنتجات.

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمختلف أصناف المحاصيل الطبية والعطرية في محافظة الحسكة خلال الموسم الماضي بلغت 28 ألف هكتار.